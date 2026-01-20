Catar afirma que "no hay alternativas" a la Junta de Paz para supervisar la tregua en Gaza

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, afirmó este martes que "no hay alternativas" a la Junta de Paz que supervisará el alto el fuego en la Franja de Gaza, un órgano que será liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump, e integrado por otros jefes de Estado.

"Sí, fuimos invitados a esa junta. Por supuesto, nos complace contribuir a la paz y la estabilidad en nuestra región. Ahora bien, existen muchos desafíos en la implementación, pero no tenemos alternativas que buscar en este momento", dijo el también jefe de la diplomacia de Catar en una conversación en el Foro de Davos.

Bin Abdulrahmán insistió en que "lo más importante ahora mismo es garantizar la estabilización de Gaza", y ello conlleva asegurar que la retirada de las fuerzas israelíes del devastado enclave palestino "se realice lo antes posible" y que la población de la Franja pueda "recuperar su vida lo antes posible".

"Ese debería ser el objetivo principal de la Junta de Paz", sentenció el jefe del Ejecutivo catarí, que instó a "todos los países a que se unan" a este órgano a "trabajar duro para garantizar que funciona de manera que cumpla con su propósito y se convierta en un factor estabilizador".

Plan de Junta de Paz

La Junta de Paz se anunció en el plan de alto el fuego para Gaza difundido por Estados Unidos el pasado octubre, que mencionaba a Trump como presidente y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembro y añadía que se irían desvelando los "jefes de Estado" que formarían parte de él.

Tras el pase a la fase dos de la tregua, la Casa Blanca explicó en un comunicado que la Junta de Paz supervisará la implementación del plan, "movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y el desarrollo".

A partir de ese momento, un goteo de jefes de Estado han ido anunciando que Trump les ha invitado a formar parte, entre ellos el ruso Vladímir Putin; el turco Recep Tayyip Erdogan; el argentino Javier Milei; el egipcio Abdelfatah al Sisi; el canadiense Mark Carney; el pakistaní Shehbaz Sharif o el emiratí Mohamed bin Zayed, entre otros.

Bin Abdulrahmán afirmó que, tras la entrada en vigor del alto el fuego, la guerra en Gaza "casi ha cesado", aunque lamentó que "aún vemos que continúan las matanzas" y que "hay mucha incertidumbre" en cuanto a la durabilidad de la frágil tregua.

"Como saben, la implementación de la primera etapa del acuerdo no significa que el pacto esté cerrado. Tenemos mucho trabajo por hacer ahora mismo", sentenció.