Hamás acusa a Israel de imponer condiciones "imposibles" para reabrir Rafah, dice fuente

La puesta de sol vista sobre un edificio destruido en la parte sur de la ciudad de Gaza en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

El movimiento islamista Hamás acusó este lunes a Israel de imponer "condiciones imposibles" para reabrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto y la Franja de Gaza, "obstaculizando" así los esfuerzos internacionales para aliviar la crisis humanitaria, dijo a EFE una fuente del grupo.

El informante, que pidió el anonimato, aseguró que las condiciones israelíes incluyen el establecimiento de un puesto de control de Israel adicional después del palestino dentro del cruce, algo que otorgaría "un control indirecto de seguridad" sobre el paso.

La fuente de Hamás detalló que el plan exige que quienes entren a Gaza pasen primero por el paso de Rafah y luego se dirijan a una ruta que conduce a una inspección israelí.

Añadió que las condiciones también incluyen "la prohibición de la entrada a los palestinos nacidos fuera de la Franja durante o antes de la guerra, con una firme negativa a permitir que el número de personas que entran en Gaza supere al de las que salen", provocando así un éxodo neto de población.

La tercera condición implica la reubicación del paso al triángulo fronterizo cerca del cruce de Kerem Shalom, en lo que se conoce como "Rafah 2", añadió, denunciando que esto "es un intento de inutilizar permanentemente el tradicional paso de Rafah y el corredor de Filadelfia -la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto-.

La fuente afirmó que así se consolidaría "el control israelí sobre la frontera sur de Gaza", añadiendo que Egipto "rechazó cualquier cambio en la gestión del cruce, enfatizando que debe estar bajo control conjunto palestino-egipcio".

Sin fecha confirmada

La reacción llega después de que la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara la madrugada de este lunes que el cruce será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza.

No obstante, Israel no confirmó ninguna fecha, pese a que el pasado jueves el presidente del comité palestino tecnócrata, Ali Shaaz, asegurara que su apertura sería esta misma semana.

El paso de Rafah debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre del año pasado, pero Israel ha puesto trabas durante estos meses.

Este cruce, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

