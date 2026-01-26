Hamás dice que ayudó a localizar el cuerpo del último rehén en su compromiso con la tregua

El grupo islamista Hamás afirmó que, en "compromiso total" con lo acordado en el alto el fuego, ha hecho "grandes esfuerzos" para buscar el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo islamista Hamás afirmó que, en "compromiso total" con lo acordado en el alto el fuego, ha hecho "grandes esfuerzos" para buscar el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, encontrado este lunes, y ha proporcionado "de forma continua" información que ha contribuido a localizarlo.

En un comunicado publicado después de que el Ejército de Israel anunciara que han localizado e identificado el cuerpo del policía israelí Ran Gvili, Hamás incide en su compromiso con lo acordado en la primera fase de la tregua -devolución de todos los rehenes vivos y muertos-, y destaca que "ha cumplido con todas sus obligaciones de manera clara y responsable".

El cuerpo fue localizado este lunes en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la ciudad de Gaza (norte) controlada por el Ejército israelí, donde sus fuerzas llevaban dos días buscando con maquinaria pesada.

Ayer domingo, Hamás insistió en un comunicado en que había proporcionado a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- toda la información que estaba en su poder sobre la ubicación de los restos del rehén.

Cruce de Rafah

Hamás afirma ahora que Israel debe cumplir su parte y pone énfasis en la apertura del cruce de Rafah (entre Gaza y Egipto) en ambas direcciones "sin restricciones".

Esto es importante para la entrada de la ayuda necesaria a Gaza, la "retirada completa" de sus tropas de la Franja y facilitar el trabajo del Comité Nacional de palestinos que administrará el enclave.

Con la recuperación del cuerpo de este policía israelí ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego que empezó el 10 de octubre).

Asimismo, se cumplió con la entrega de los restos de los 28 muertos, estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalizara la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza.