Gobierno iraní considera más probable la guerra que la negociación con EE. UU.

El Gobierno iraní señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

"Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", añadió.

Como ha venido advirtiendo el Gobierno iraní, Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar "será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva".

El viceministro aseguró que EE. UU. "debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que si Washington quiere "una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción".

Afirmó que lo canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones.

"EE. UU. ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar", dijo.

Despliegue militar

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca "presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán".

"Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme", agregó.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una "flota enorme" ante la represión contra las protestas en Irán.

Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de "terroristas" y cuyos muertos cifran en 3,117 mientras ONGs opositoras como Hrana, ubican la cifra en alrededor de 6,000.