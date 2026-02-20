Israel bombardea "centros de mando" de Hizbulá en Baalbek, en el noreste del Líbano

Palestinos se reúnen entre casas destruidas para romper el ayuno juntos durante el mes sagrado del Ramadán en el norte de la Franja de Gaza, este viernes 20 de febrero. ( EFE )

El Ejército de Israel bombardeó este viernes varias ubicaciones de Baalbek, en el noreste de Líbano, y aseguró en un comunicado que su objetivo son "centros de mando" del grupo chií libanés Hizbulá.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron centros de mando de Hizbulá utilizados por los terroristas de la organización para preparar ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel en la zona de Baalbek y el Líbano", recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas acusaron al grupo chií de establecer sus instalaciones "entre la población civil, en violación de los entendimientos del acuerdo de alto el fuego" vigente desde noviembre de 2024, pese a que Israel ha bombardeado el país vecino prácticamente a diario desde entonces.

En este sentido, añadió que Hizbulá utiliza "cínicamente" a la población libanesa como "escudos humanos".

La Agencia de Noticias Nacional libanesa (ANN) señaló este viernes que los aviones israelíes lanzaron al menos dos ataques contra las llanuras de las aldeas de Qasr Naba y Tamnin Al Tahta, en el oeste de Baalbek.

Los ataques contra la zona se producen poco después de que el Ejército bombardeara con un dron el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, Ain al Helu, situado en el sur del país. Al menos dos personas han muerto.

En este caso, el centro de mando atacado pertenecía al grupo islamista palestino Hamás, según las fuerzas armadas.

Aunque desde el alto el fuego de 2024 en el Líbano la mayoría de los ataques israelíes sobre este país están dirigidos contra el grupo chií libanés Hizbulá, también son atacados de vez en cuando objetivos de milicias palestinas.

Ataque a campamento de palestinos

Israel atacó este viernes el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, el más grande del Líbano y ubicado en el sur del país, donde aseguró haber tenido como objetivo unas instalaciones utilizadas por miembros del movimiento islamista Hamás.

Un avión no tripulado israelí lanzó al menos tres misiles contra la zona de Hattin, en el interior del campamento de Ain el Helu, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer detalles sobre el potencial objetivo ni si se habrían producido víctimas.