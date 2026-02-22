Omán confirma que habrá una nueva ronda de diálogo nuclear EEUU-Irán el jueves en Ginebra

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, confirmó este domingo que Ginebra albergará el próximo jueves una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, en las que su país actúa como mediador.

"Me complace confirmar que las negociaciones entre EE.UU. e Irán están programadas para este jueves en Ginebra, con un impulso positivo para ir un paso más allá en la finalización del acuerdo", dijo en X.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló en esa misma red social que su país "está comprometido con la paz y la estabilidad en la región".

"Las negociaciones recientes han incluido el intercambio de propuestas prácticas y han dejado señales positivas. Sin embargo, seguimos de cerca las acciones de EE.UU. y hemos tomado todas las medidas necesarias para cualquier posible escenario", sostuvo.

Este mismo domingo el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, había señalado que era posible que el próximo jueves tuviera lugar una nueva ronda de diálogo y apuntó que hay "una buena posibilidad" de alcanzar una solución diplomática, mientras Washington refuerza su contingente en Oriente Medio.

"Podemos alcanzar un entendimiento sobre principios y cuestiones fundamentales, y garantizar que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, al tiempo que se levanten las sanciones", afirmó en una entrevista con el canal estadounidense CBS.

Su país, según dijo, está "trabajando en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto" para discutirlo en las conversaciones con la parte estadounidense.

Araqchí había adelantado el viernes que Irán presentaría en unos días su propuesta para un acuerdo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo de entre 10 y 15 días para la diplomacia y señaló que considera un ataque limitado contra Irán para presionarlo a sellar un pacto.

Teherán y Washington retomaron las negociaciones nucleares el 6 de febrero en medio de las amenazas militares de EE.UU., y el martes pasado sostuvieron otro encuentro indirecto en Ginebra bajo la mediación de Omán, tras el que hablaron de avances, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

Irán considera innegociable su programa de misiles y su apoyo a milicias regionales como Hizbulá y Hamás, e insiste en que solo discutirá la limitación del programa nuclear, no el enriquecimiento cero que busca Washington.

Mientras, Washington desarrolla el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate estacionados cerca de aguas iraníes, y espera la llegada del USS Gerald Ford en los próximos días, manteniendo así la opción militar sobre la mesa en caso de que la diplomacia fracase.