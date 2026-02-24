El presidente Estados Unidos, Donald Trump, no entiende por qué Irán no capitula ante el que es el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak, pero expertos apuntan a que una claudicación sería un suicidio político, no eliminaría futuras amenazas y destrozaría el legado del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

El enviado especial de la Casa Blanca y negociador con Irán, Steve Witkoff, afirmó en una entrevista la cadena Fox que Trump le preguntó por qué Teherán "no ha capitulado" ante la enorme presión a la que está sometido.

Esa presión consiste en el despliegue de dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica y las reiteradas amenazas del mandatario que anoche aseguró que "será un mal día para el país (Irán) y muy tristemente para su pueblo" si no cierran un acuerdo.

Ante todo esto, ¿por qué Irán no se rinde?

"Los iraníes llevan por lo menos un siglo y medio luchando por su independencia, o mejor dicho, soberanía. Es lo único cierto e incontestable que consiguieron con la revolución", dijo a EFE el iranólogo Raffaele Mauriello.

En su opinión, "abandonar este logro sería un suicidio político, antes que nada".

Preparados para la guerra

El experto cree además que Irán no es un país fácil de "conquistar", está bien preparado para la guerra y cuenta todavía con una importante base de apoyo popular.

Para Danny Citrinowicz, investigador del programa iraní del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), la pregunta de Trump resume la falta de comprensión de sucesivas administraciones estadounidenses a la hora de entender a la República Islámica.

"Es poco probable que la escalada militar obligue a Irán a rendirse. Por el contrario, las amenazas externas tienden a reforzar la cohesión interna del régimen y a validar su narrativa tradicional de resistencia", dijo en X Citrinowicz, exjefe de la inteligencia del Ejército de Israel.

Para este experto Teherán "interpreta la presión sostenida como una prueba de hostilidad estructural, lo que refuerza su determinación de resistir".

Ali Vaez, director del proyecto Irán en International Crisis Group, considera por su parte que las autoridades iraníes creen que si ceden ahora la presión no bajará, más bien al contrario.

"No creen que, una vez que capitulen, Estados Unidos aliviará la presión. Creen que eso solo animaría a Estados Unidos a ir a por la yugular", dijo en X el experto.

Estados Unidos mantiene unas negociaciones con Irán en las que demanda que deje de enriquecer uranio, limite el alcance de sus misiles a 300 kilómetros para que no lleguen a Israel y abandone el apoyo a grupos regionales como los palestinos de Hamás y los libaneses de Hizbulá.

Para Teherán eso supondría algo muy cercano a una rendición y además, en el caso de los misiles, le dejaría indefenso ante futuras agresiones israelíes.

Durante la guerra de los doce días iniciada por Israel, Irán lanzó misiles a diario contra el país judío y aunque se estima que un 80 % fueron interceptados por sus defensas, Israel sufrió daños.

Los misiles son su principal elemento disuasorio.

Nada que perder

En todas estas circunstancias, una República Islámica bajo una enorme presión podría considerar que no tiene nada que perder si responde con fuerza a ataques estadounidenses que empañen el aura de invencibilidad de Estados Unidos y tuviesen costes políticos para Trump.

En este sentido, Mauriello considera que Irán puede soportar pérdidas, pero Estados Unidos no y menos aún Trump.

De hecho, el experto italiano cree que si Trump lleva a cabo la amenaza de tratar de matar a Jameneí, le haría "un tremendo favor".

"Tiene 86 años, es un verdadero revolucionario y deja un legado", dice Mauriello, quien apunta a la idea del "martirio" en la cultura iraní.

"Es una posible y aceptable consecuencia de la defensa de ideales, pero también de objetivos estratégicos", dice acerca de ese "martirio" al que asegura estarían dispuestos numerosos altos cargos iraníes.