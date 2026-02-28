Medios iraníes afirman que Al Jameneí está vivo y en la sala de mando

El humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Una operación militar conjunta israelí y estadounidense tuvo como objetivo varios puntos de Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Medios iraníes afirmaron el sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim.

La agencia Fars citó al medio proiraní libanés Al Mayadeen al difundir una información similar.

Desde la operación militar, la máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos.

Confirmación de los medios

Los medios iraníes sí han difundido informaciones sobre el buen estado de sus líderes y han asegurado que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, se encuentran bien, entre otros.

Más tarde, el presidente emitió un comunicado en el que condenó "el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas" contra un colegio femenino de la sureña ciudad de Minab, donde han muerto 83 personas y casi un centenar han resultado heridas, según las autoridades iraníes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sí apareció en la cadena estadounidense NBC News para afirmar que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, sigue vivo "hasta donde yo sé".

El complejo de edificios donde reside Jameneí fue alcanzado por los ataques, según imágenes de satélite, que han sido verificadas por la BBC.

Araqchí sí informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero señaló que altos cargos del Gobierno sobrevivieron.

Durante la guerra de los doce días de junio, Israel mató a al menos una treintena de altos cargos militares iraníes en las primeras del conflicto.