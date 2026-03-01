Oriente Medio al borde del abismo: ataques, niños muertos y la ONU dividida

Las fuerzas de rescate trabajan entre escombros tras un ataque con cohetes iraní que impactó Beit Shemesh cerca de Jerusalén, Israel, el 1 de marzo de 2026. La policía israelí confirmó al menos nueve víctimas mortales como resultado del ataque con cohetes iraníes. ( EFE )

En una de las jornadas más críticas para la estabilidad global en la última década, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió el sábado en el escenario de un enfrentamiento diplomático sin precedentes. Mientras Estados Unidos e Israel defendían una serie de ataques militares conjuntos sobre territorio iraní, Teherán denunciaba lo que calificó como un "crimen de guerra" tras la muerte de civiles, elevando la tensión en un Oriente Medio que parece asomarse al abismo de un conflicto regional total.

Un Consejo de Seguridad Dividido ante la Acción Militar

La reunión de emergencia, convocada de manera urgente el 28 de febrero de 2026, dejó al descubierto las profundas grietas en la arquitectura de seguridad internacional. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, presentó una defensa firme de las acciones militares, argumentando que el principio de que Irán no debe poseer armas nucleares no es solo una postura política, sino una "cuestión de seguridad global". Waltz subrayó que las resoluciones de la ONU han sido ignoradas sistemáticamente por el régimen de Teherán, lo que ha obligado a Washington a tomar "acciones legales" y de fuerza para garantizar la estabilidad.

El tono de la delegación estadounidense fue particularmente punzante al cuestionar la legitimidad misma del representante iraní en la mesa. Waltz calificó de "ridícula" la presencia de Irán en el organismo, haciendo referencia a la reciente y mortal represión que el régimen ha ejercido contra sus propios manifestantes. "Donde a la ONU le falta claridad moral, los Estados Unidos de América la mantendrán", sentenció el diplomático.

Por su parte, el embajador israelí, Danny Danon, rechazó las críticas de algunos miembros del Consejo, calificándolas de "hipocresía". Danon aseguró que la ofensiva conjunta no fue un acto de agresión gratuita, sino una medida de extrema necesidad. "No actuamos por impulso... actuamos porque el régimen iraní no dejó ninguna alternativa razonable", afirmó ante el pleno, justificando la intervención como una respuesta defensiva ante la amenaza existencial que representa el programa nuclear y la influencia regional de Teherán.

La Denuncia de Teherán: El Drama de la Escuela Minab

La respuesta de Irán, en voz de su embajador Amir Saeid Iravani, se centró en el costo humano de la incursión militar. Iravani denunció ante la comunidad internacional la muerte de más de 100 niños en la escuela Minab, ubicada en el sur del país, calificando el suceso como un "crimen de guerra".

En su intervención, el diplomático iraní acusó al Consejo de Seguridad de aplicar un "doble rasero" flagrante al ignorar lo que describió como un acto de agresión por parte de las fuerzas israelo-estadounidenses, mientras se condena a Irán por ejercer su "derecho inherente a la autodefensa" amparado en la Carta de la ONU.

Sin embargo, el silencio más elocuente de la jornada fue el de Iravani respecto a la situación interna de su liderazgo. A pesar de que instantes antes de la reunión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la presunta muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el embajador iraní evitó cualquier comentario o confirmación al respecto, dejando una nube de incertidumbre sobre la estabilidad del mando en Teherán.

El Bloque del Golfo: Una Respuesta Unificada en Gestación

La onda expansiva del conflicto no se ha limitado al eje Washington-Tel Aviv-Teherán. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han reaccionado con alarma y firmeza ante las represalias iraníes que han alcanzado sus territorios. En una declaración conjunta leída por el embajador de Baréin, Jamal Fares Alrowaiei, las monarquías de la región —incluyendo a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar y Baréin, junto a Siria y Jordania— condenaron los ataques de Irán calificándolos de "cobardes".

"Consideramos al Gobierno de Irán plenamente responsable de estos ataques y rechazamos cualquier explicación para justificar este comportamiento hostil", declaró Alrowaiei, marcando un frente común contra la interferencia de Teherán en la soberanía de sus vecinos.

La situación sobre el terreno es de tal gravedad que los ministros de Relaciones Exteriores del CCG han convocado a una reunión de emergencia por videoconferencia para este domingo por la noche. La modalidad virtual se ha impuesto debido al cierre de los aeropuertos en la región, una señal clara de la parálisis y el peligro que impera en el espacio aéreo del Golfo. El objetivo del encuentro es debatir una "respuesta unificada" ante el segundo día consecutivo de ataques de represalia lanzados por Irán.

Escalada Diplomática y Advertencias Globales

Arabia Saudita ha dado un paso más allá en la presión diplomática al convocar este domingo al embajador iraní en Riad. El Ministerio de Relaciones Exteriores saudita busca explicaciones formales por lo que denominó "descarados ataques" contra el Reino y otros países aliados. Desde los Emiratos Árabes Unidos, un alto funcionario envió un mensaje directo a Teherán, advirtiendo que "su guerra no es con sus vecinos" y señalando que la agresión iraní ha sido un "error de cálculo" que solo servirá para aislar aún más al régimen en un momento de extrema vulnerabilidad.

Mientras tanto, en Nueva York, el panorama sigue siendo sombrío. El Consejo de Seguridad se mantiene profundamente dividido: mientras Rusia y China se han limitado a condenar los ataques de Estados Unidos e Israel, otras naciones centran su presión sobre Irán o piden una desescalada inmediata de las hostilidades.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha lanzado una advertencia final que resume el sentimiento de gran parte de la comunidad internacional: la acción militar en Oriente Medio corre el riesgo de desencadenar "consecuencias incontrolables" que podrían superar la capacidad de contención de la diplomacia global.

A medida que se desarrollan los eventos, la atención del mundo se centra en dos frentes: la respuesta política que emane de la reunión del Consejo del Golfo esta noche y la clarificación sobre el paradero y estado del líder supremo de Irán, un factor que podría determinar si la región se encamina hacia una tregua forzada o hacia una guerra de proporciones devastadoras.