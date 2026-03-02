El ataque de Hizbulá a Chipre y continúan los bombardeos: lo último de la guerra de Irán

En el tercer día de guerra contra Irán y sus aliados, Chipre confirmó que el ataque con drones en su territorio procedió de Hizbulá. ( FUENTE EXTERNA )

En el tercer día de guerra contra Irán y sus aliados, Chipre confirmó que el ataque con drones en su territorio procedió de Hizbulá, mientras los ataques no cesan entre las partes, con el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que la guerra durará "lo que sea necesario".

Además, el anuncio del primer ministro libanés, Nawaf Salam, de que prohibirá "toda" la actividad militar del grupo chií Hizbulá y forzará su desarme, añade una nueva incertidumbre a la situación regional.

Esto ocurre después de que el grupo condenara esta decisión y alertara de que todas las partes deben trabajar para evitar un estallido de tensión interna en medio de la escalada israelí.

Esto es lo último en la guerra contra Irán:

El ataque a Chipre vino de Hizbulá

- Después de que drones de producción iraní cayeran en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores, el gobierno chipriota confirmó que fueron lanzados por Hizbulá.

El grupo chií libanés un aliado de Irán, y no pudieron ser detectados ni interceptados a tiempo debido a su pequeño tamaño y a la baja altura a la que volaban.

- A lo largo de este lunes, Chipre ha neutralizado otros dos drones que se dirigían a esta misma base militar británica.

Por estos incidentes, el gobierno chipriota ha criticado a Londres la falta de una "garantía clara" por parte del Reino Unido sobre si sus bases en la isla están siendo utilizadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

- Grecia manda cazas: Mientras varios países como Alemania, Reino Unido, han descartado unirse a la guerra después de este ataque en suelo europeo, Grecia ha mandado fragatas y cazas a Chipre.

El Líbano, un nuevo campo de batalla

- Tras los ataques de esta madrugada de Hizbulá en el norte de Israel, el Ejército israelí realizó una nueva oleada de incursiones a gran escala contra infraestructura de Hizbulá en el sur del Líbano, donde aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes al grupo chií.

- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció que van a prohibir "toda" la actividad militar del grupo chií Hizbulá y a forzar su desarme.

- El grupo chií condenó la decisión de Salam y alertó de que todas las partes deben trabajar para evitar un estallido de tensión interna en medio de la escalada israelí.

- Entre los muertos, según Israel, está el jefe del cuartel general de inteligencia de Hizbulá, Hussein Makled, y la Yihad islámica informó de la muerte del comandante de las brigadas Al Quds Adham Adnan Al Ozman en un ataque en el sur de Beirut este lunes.

Siguen los ataques

- La guerra puede durar más de 5 semanas: Trump aseguró este lunes que la operación contra Irán tiene "objetivos claros" y durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo hoy durante un evento en la Casa Blanca.

- Irán sigue atacando a los países de la región:

Irán ha lanzado ya 12 oleadas de ataques a países del golfo Pérsico, asegurando que al menos 60 localizaciones estratégicas y 500 centros militares de los EE. UU y del "régimen sionista" han sido atacados por sus fuerzas, con más de 700 drones "y cientos de misiles".

Catar dice haber derribado hoy dos aviones SU-24 procedentes de Irán, siete misiles balísticos y cinco drones, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo que ha interceptado nueve misiles balísticos, seis misiles de crucero y 148 drones en la última jornada.

- Catar, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron este lunes los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra sus territorios en una declaración conjunta, respaldada por Estados Unidos, donde los califica de "injustificados" y advierten de que representan una escalada peligrosa que amenaza la estabilidad regional.

El balance de víctimas

- En Teherán, la Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra (con 180 fallecidos, sobre todo niñas, en el bombardeo contra una escuela femenina de primaria en la localidad de Minab).

- En Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

- En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

- En EAU ha habido 3 muertos y 58 heridos; en Kuwait, 1 muerto y 32 heridos; en Baréin, 1 muerto y 4 heridos; en Omán, 1 muerto y 5 heridos y en Catar, 16 heridos, según un recuento publicado hoy por el canal catarí Al Jazeera.

Se retoman algunos vuelos

- Aunque la mayoría de aerolíneas han prolongado hasta el viernes la suspensión de vuelos a países de la península arábiga, los aeropuertos de Dubai reanudarán un número "limitado" de vuelos. Además, hay cierto tráfico aéreo en Arabia Saudí, Omán y Yemen, aunque Catar, Baréin y Kuwait siguen sin retomar sus vuelos.