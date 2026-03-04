El CGRI iraní advierte del colapso de infraestructuras militares y económicas en la región

El CGRI advirtió de que el conflicto provocado por Estados Unidos "terminará con el colapso de todas las infraestructuras militares y económicas de la región". ( FUENTE EXTERNA )

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolucionaria Islámica iraní (CGRI) advirtió este miércoles de que el conflicto provocado por Estados Unidos "terminará con el colapso de todas las infraestructuras militares y económicas de la región".

"La continuación de las intrigas y el engaño de los estadounidenses en la región terminará con el colapso de todas las infraestructuras militares y económicas de la región", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Irán ha respondido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en su contra atacando al Estado judío, a objetivos estadounidenses en países como Arabia Saudí o Baréin, además de instalaciones energéticas en la región.

La Guardia Revolucionaria se jactó además de haber provocado "la huída" de militares estadounidenses en Catar y Baréin.

"El ejército más grande, más costoso y más presumido del mundo está huyendo de la región", aseguró.

Nuevos ataques

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.

El número de muertos en suelo iraní ascendió el miércoles a 1,045 personas, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.