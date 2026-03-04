El CGRI iraní advierte del colapso de infraestructuras militares y económicas en la región
La Guardia Revolucionaria se jactó además de haber provocado "la huída" de militares estadounidenses en Catar y Baréin
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolucionaria Islámica iraní (CGRI) advirtió este miércoles de que el conflicto provocado por Estados Unidos "terminará con el colapso de todas las infraestructuras militares y económicas de la región".
"La continuación de las intrigas y el engaño de los estadounidenses en la región terminará con el colapso de todas las infraestructuras militares y económicas de la región", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Irán ha respondido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en su contra atacando al Estado judío, a objetivos estadounidenses en países como Arabia Saudí o Baréin, además de instalaciones energéticas en la región.
- "El ejército más grande, más costoso y más presumido del mundo está huyendo de la región", aseguró.
Nuevos ataques
El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.
Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.
El número de muertos en suelo iraní ascendió el miércoles a 1,045 personas, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.
Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.