Irán dice que el ataque "sin previo aviso" a su buque con 130 personas es una "atrocidad"

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este jueves que el buque de guerra iraní IRIS Dena, donde viajaban casi 130 tripulantes, fue atacado "sin previo aviso" por un torpedo estadounidense, lo que supone "una atrocidad en el mar" y avisó que Estados Unidos "lamentará profundamente" este ataque.

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 3,200 kilómetros de las costas de Irán. La fragata Dena, embarcada por la Armada de la India con casi 130 marineros a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", dijo Araqchí en un mensaje en X.

Además, añadió: "Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará profundamente el precedente que ha sentado".

Ese ataque ha dejado hasta el momento 84 cadáveres recuperados y un número no determinado de desaparecidos, mientras la Marina ceilandesa mantiene activas las labores de búsqueda y rescate.

Labores de rescate

Las labores de rastreo siguen activas y hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a 32 marineros, quienes se encuentran ingresados recibiendo atención médica en el Hospital Nacional de Galle, según detalló hoy a medios locales el portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, en lo que describió como el primer hundimiento de un barco enemigo mediante el uso de un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con los registros de navegación citados en Sri Lanka, la fragata iraní regresaba a su país tras haber participado en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida.