Arabia saudí dice haber interceptado un misil y cuatro drones en su territorio

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi.

En dos mensajes en la red social X, el Ministerio del Reino informó de la destrucción del misil y los drones sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

Declaraciones oficiales de Irán sobre el conflicto

En su cuenta oficial de X, el jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace una semana, el régimen de los ayatolás ha respondido con ataques con drones y misiles a distintos países de la región como Arabia Saudí, Catar y Kuwait, ya que albergan bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

El embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó también este viernes que su país "nunca renunciará" a su soberanía y que seguirá "defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel".

Según el representante, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto y "miles más" han resultado heridos tras los "ataques indiscriminados contra ciudades densamente pobladas y contra infraestructura civil crítica".

