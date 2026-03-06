Irán asegura que ataca las bases estadounidenses y no a los países árabes que las albergan

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace una semana. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

"Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes".

Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable pero se dirige "contra las bases e instituciones estadounidenses" ubicadas en esos países.

Respuesta militar y reacciones en la región

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace una semana, el régimen de los ayatolás ha respondido con ataques con drones y misiles a distintos países de la región.

Arabia Saudí, Catar y Kuwait han sido algunos de las naciones más afectadas, ya que albergan bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

Según el Ministerio de Defensa de Catar, una decena de drones iraníes fueron lanzados hoy contra su territorio, nueve de los cuales fueron interceptados y uno impactó en un área deshabitada.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí también señaló el jueves que sus defensas destruyeron un misil de crucero y tres misiles balísticos iraníes.

Los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán se intensificaron en esta jornada y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".

