AI denuncia que el genocidio de Israel "ha llevado al límite" a mujeres y niñas en Gaza
Ellas sufren las peores consecuencias de los repetidos cierres de la frontera, del colapso del sistema sanitario y del desplazamiento masivo
Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que el "genocidio que está cometiendo Israel ha llevado al límite a las mujeres y las niñas palestinas de la Franja de Gaza", pues sufren las peores consecuencias de los repetidos cierres de la frontera, del colapso del sistema sanitario y del desplazamiento masivo.
"Las mujeres sufren consecuencias más graves y potencialmente mortales materializadas en el desplazamiento masivo en curso; el colapso de la atención para la salud reproductiva, materna y neonatal; la interrupción de los tratamientos para enfermedades crónicas, incluido el cáncer; y una mayor exposición a enfermedades y condiciones de vida inseguras e indignas, así como a profundos daños físicos y mentales", apuntó la organización en un comunicado difundido este martes.
"Mientras la tensiones en Oriente Medio aumentan considerablemente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no debemos olvidar el genocidio que está cometiendo Israel contra la población palestina de Gaza y el precio brutal que están pagando las mujeres y las niñas", dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard, citada en el comunicado.
Atención médica adecuada
Así, las mujeres viven embarazos y tienen que dar a la luz sin la atención médica adecuada, lidian con el hambre y las enfermedades con poca privacidad y además se tienen que encargar del cuidado de otras personas.
"A las mujeres de Gaza se les están negando las condiciones necesarias para vivir y dar vida de forma segura. Esta erosión sistemática de sus derechos a la salud, la seguridad, la dignidad y un futuro no es una desafortunada consecuencia de la guerra, sino un acto de guerra deliberado contra las mujeres y las niñas", subrayó Callamard.
- La organización recordó que desde la firma del alto al fuego en octubre de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza ha reportado el homicidio de 630 personas, incluidos 202 niños y niñas y 89 mujeres.
Además, según explicó personal médico a AI, el alto al fuego no ha mejorado las condiciones: "las mujeres que dan a luz habían han padecido una escasez extrema de comida, medicamentos y suplementos nutricionales durante gran parte del embarazo y en el posparto".
Muchas de las mujeres atendidas, tenían anemia por la malnutrición o enfermedades transmitidas por el agua contaminada o las condiciones insalubres.
Además, "el genocidio israelí en curso ha causado un aumento exponencial de problemas de salud materna y neonatal en los últimos 29 meses"; problemas como partos prematuros, bebés y madres con bajo peso, problemas respiratorios por el frío o la contaminación o desarrollos de los bebés insuficientes.