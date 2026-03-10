AI denuncia que el genocidio de Israel "ha llevado al límite" a mujeres y niñas en Gaza

Decenas de mujeres viudas por la ofensiva de Israel en Gaza y sus hijos tratan de salir adelante juntas, reunidas en un improvisado campamento de desplazados del sur del enclave palestino donde la supervivencia se ha convertido en su día a día. ( EFE/AHMAD AWAD )

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que el "genocidio que está cometiendo Israel ha llevado al límite a las mujeres y las niñas palestinas de la Franja de Gaza", pues sufren las peores consecuencias de los repetidos cierres de la frontera, del colapso del sistema sanitario y del desplazamiento masivo.

"Las mujeres sufren consecuencias más graves y potencialmente mortales materializadas en el desplazamiento masivo en curso; el colapso de la atención para la salud reproductiva, materna y neonatal; la interrupción de los tratamientos para enfermedades crónicas, incluido el cáncer; y una mayor exposición a enfermedades y condiciones de vida inseguras e indignas, así como a profundos daños físicos y mentales", apuntó la organización en un comunicado difundido este martes.

"Mientras la tensiones en Oriente Medio aumentan considerablemente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no debemos olvidar el genocidio que está cometiendo Israel contra la población palestina de Gaza y el precio brutal que están pagando las mujeres y las niñas", dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard, citada en el comunicado.

Atención médica adecuada

Así, las mujeres viven embarazos y tienen que dar a la luz sin la atención médica adecuada, lidian con el hambre y las enfermedades con poca privacidad y además se tienen que encargar del cuidado de otras personas.

"A las mujeres de Gaza se les están negando las condiciones necesarias para vivir y dar vida de forma segura. Esta erosión sistemática de sus derechos a la salud, la seguridad, la dignidad y un futuro no es una desafortunada consecuencia de la guerra, sino un acto de guerra deliberado contra las mujeres y las niñas", subrayó Callamard.

La organización recordó que desde la firma del alto al fuego en octubre de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza ha reportado el homicidio de 630 personas, incluidos 202 niños y niñas y 89 mujeres.

Además, según explicó personal médico a AI, el alto al fuego no ha mejorado las condiciones: "las mujeres que dan a luz habían han padecido una escasez extrema de comida, medicamentos y suplementos nutricionales durante gran parte del embarazo y en el posparto".

Muchas de las mujeres atendidas, tenían anemia por la malnutrición o enfermedades transmitidas por el agua contaminada o las condiciones insalubres.

Además, "el genocidio israelí en curso ha causado un aumento exponencial de problemas de salud materna y neonatal en los últimos 29 meses"; problemas como partos prematuros, bebés y madres con bajo peso, problemas respiratorios por el frío o la contaminación o desarrollos de los bebés insuficientes.