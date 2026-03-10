Irán no publica un balance de muertos desde hace días y los últimos datos son confusos

Los últimos datos claros los ofreció la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa el jueves cuando informó de que 1.230 habían muerto hasta el día anterior ( EFE/ U.S. CENTRAL COMMAND )

Irán no ofrece un balance oficial del número de muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel desde el jueves 5 y los últimos datos que se publicaron son confusos con diferentes organismos dando cifras diferentes.

Los últimos datos claros los ofreció la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa el jueves cuando informó de que 1,230 habían muerto hasta el día anterior en la que era la quinta jornada de guerra.

Dos días después, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó que al menos 1,332 civiles iraníes habían muerto hasta entonces en los ataques israelíes y estadounidenses contra ciudades densamente pobladas y contra infraestructura civil crítica.

Pero ese mismo día la Media Luna Roja indicó que se habían producido exactamente 1,332 ataques en 636 lugares del país, en una cifra similar a la de muertos dada por Iravani en la ONU.

Casi una semana sin datos

Durante los primeros días del conflicto Media Luna Roja ofreció varios balances, al igual que el Ministerio de Salud, pero eso no sucede desde la semana pasada.

La Media Luna Roja sí continúa actualizando los datos de ataques contra edificios civiles y su último balance sitúa en 13,785 los edificios afectados, de ello 11,293 viviendas y 65 colegios.

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, al ser preguntado el domingo por el balance de muertos en una rueda de prensa respondió que esos datos los darán "las autoridades relevantes", sin ofrecer más detalles.

Así, el último balance emitido en Irán es de 1,230 fallecidos, un dato de hace cinco días a pesar de que se han multiplicado las oleadas de bombardeos contra instalaciones políticas, militares y civiles.

De hecho, la capital vivió anoche los que han sido hasta ahora los bombardeos más prolongados de la guerra con continuas explosiones pasada la medianoche que se alargaron al menos media hora.

Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán el sábado 28 de febrero en la que han muertos el líder supremo Alí Jameneí y numerosos altos cargos políticos y militares, además de 168 niñas en un colegio del país.