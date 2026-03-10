La UE moviliza ayuda humanitaria de emergencia para el Líbano por la guerra

Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí sobre Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 10 de marzo de 2026. Según el Ministerio de Salud Pública del Líbano, más de 400 personas han muerto y otras 1,300 han resultado heridas en ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del país desde el inicio de la reanudación de las hostilidades. El ejército israelí afirmó que está llevando a cabo ataques en todo el país contra infraestructuras y personal de Hizbulá/Hezbolá. ( EFE )

La Unión Europea (UE) anunció este martes la movilización de ayuda humanitaria de emergencia hacia el Líbano, principalmente alimentos y material médico, para dar respuesta a las necesidades humanitarias tras los ataques israelíes en Beirut y el sur del país.

"Ante la escalada de la situación en Oriente Medio y la evolución de la situación humanitaria en el Líbano, la UE ha movilizado ayuda humanitaria de emergencia consistente en alimentos y botiquines médicos, materiales de refugio, kits de recreación y kits de ropa de invierno, para atender las crecientes y urgentes necesidades humanitarias en el Líbano", informó la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, el bloque comunitario entregará 404 toneladas de asistencia alimentaria, con las que se prevé surtir a más de 90,000 personas, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que permite "una movilización más rápida" de las reservas de alimentos y comidas cocinadas en Oriente Medio.

Además, se activará el llamado "puente aéreo humanitario" de la UE, que trasladará artículos médicos y no alimentarios a UNICEF desde el almacén de la UE en Copenhague, con los que se espera cubrir las necesidades sanitarias de más de 100,000 personas vulnerables.

El Ejército de Israel anunció este lunes una nueva oleada de ataques contra infraestructura del grupo chií Hizbulá en Beirut y el sur del Líbano, así como contra el régimen iraní en la región central del país persa.

Cientos de miles de desplazados

El Ejecutivo comunitario recordó en el escrito que desde el inicio de la guerra, más de 680,000 personas se han visto desplazadas en el país.

"El pueblo libanés puede contar con la Unión Europea. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares prácticamente de la noche a la mañana. Europa está actuando con rapidez para ayudar. (...) Estamos preparados para ampliar el apoyo a los más vulnerables en estos momentos difíciles", señaló la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Este lunes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, alertó de que el Líbano corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra contra Irán y pidió por un lado a Hizbulá que deje de atacar a Israel, y a Israel que cese las operaciones en territorio libanés.