Al menos doce muertos y 28 heridos en un ataque israelí en Beirut, el peor en la capital

Personas inspeccionan un vehículo impactado por un dron israelí en Ramlet al-Baida, Beirut, Líbano. ( EFE/ WAEL HAMZEH )

Al menos doce personas murieron y otras 28 resultaron heridas la madrugada de este jueves en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, en el peor ataque en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

"Sobre el balance definitivo del ataque en Ramlet al Bayda, el número de muertos subió después de que varios de los heridos perecieran a causa de sus lesiones y ahora se sitúa en doce fallecidos y 28 heridos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, parte del Ministerio de Salud Pública.

Esta zona, en la que se ubica la playa pública de Beirut de mismo nombre, acoge a un gran número de desplazados por el conflicto, que permanecen acampados a la intemperie, en tiendas de campaña o en sus vehículos aparcados a los lados del paseo marítimos.

Campaña aérea

Este es el tercer bombardeo dentro de los límites administrativos de la capital desde que el 2 de marzo Israel lanzó una intensa campaña aérea contra el Líbano.

El último de ellos había tenido lugar este miércoles contra un edificio en el barrio céntrico de Aisha Bakkar, donde se registraron importantes daños materiales en varios apartamentos y cuatro personas resultaron heridas, según el último balance oficial.

Tres días antes, otro ataque alcanzaba una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo de la ciudad, matando a cuatro personas que Israel identificó como altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La acción de esta noche en Ramlet al Bayda coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1,586 heridos y más de 800,000 desplazados.