El embajador de Irán ante la ONU afirma que el país no cerrará el estrecho de Ormuz

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó este jueves que la nación persa no cerrará el estrecho de Ormuz, después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ordenara hoy que permanezca bloqueado.

"No vamos a cerrar el estrecho de Ormuz, pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y seguridad en esta vía marítima", indicó Iravani al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

Iravani subrayó que la situación actual en el estrecho es la "consecuencia directa" de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán y su intención de "socavar la seguridad regional" del país.

Pese a que el tráfico en el enclave estratégico ya se encontraba prácticamente paralizado, el líder supremo iraní ordenó este jueves que el estrecho, por el que pasa el 20 % del petróleo mundial, permanezca cerrado.

Impacto del conflicto en los precios del petróleo

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, y hoy Jamenei amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región.

El conflicto en la región y la situación del estrecho del Ormuz está afectando a los precios del petróleo de Texas, que hoy subió un 9.72 %, hasta situarse en 95.73 dólares el barril.

