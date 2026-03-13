Acnur: la mayoría de los desplazados por la guerra en Irán se quedan dentro del país

Personas regresan a Afganistán después de los conflictos en Irán a través del paso fronterizo de Islam Qala en Herat, Afganistán. ( EFE/EPA/STRINGER )

La mayor parte de los desplazados por la guerra en Irán se están quedando dentro del país, pero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) continúa monitoreando la situación, preparada parar asistir a un millón de personas, subrayó este viernes en rueda de prensa su portavoz, Babar Baloch.

"Hasta el momento, no hemos visto grandes números de personas huyendo. Por eso estamos en contacto con las autoridades de los países vecinos en la región intentando ofrecer nuestro apoyo si se necesita", señaló el portavoz de Acnur.

Desplazamientos habituales

Baloch matizó que el movimiento de 11,400 iraníes hacia Turquía y 24,600 afganos desde Irán a Afganistán -desde los ataques iniciales de Israel y Estados Unidos contra Irán, a los que luego éste respondió- entra dentro del número de desplazamientos habituales que se producían antes de la escalada en Oriente Medio, apuntó el portavoz de Acnur.

Por otro lado, en el Líbano, al menos 822,000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares.

De ellos, 10,000 libaneses y más de 94,000 sirios han cruzado del Líbano hacia Siria desde el inicio del conflicto.

Baloch subrayó que están reponiendo por tierra los suministros del Líbano, que se están agotando rápidamente debido al "dramático aumento de desplazamientos".

También recordó que Acnur ha movilizado sus siete reservas globales de suministros ubicadas en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Termez (Uzbekistán), Accra (Ghana), Copenhague (Dinamarca), Duala (Camerún), Nairobi (Kenia) y Ciudad de Panamá (Panamá) para apoyar en caso de que surgiera una gran crisis de desplazados.

"Aunque los recursos ya están bastante limitados debido a los déficit de financiación previos", advirtió Baloch.