Un palestino muerto por el impacto de un misil contra un "vehículo civil" en Abu Dabi

El fallecido tras el impacto de un misil contra un "vehículo civil" en Abu Dabi es de nacionalidad palestina.

Al menos una persona de nacionalidad palestina murió este lunes tras el impacto de un misil contra un "vehículo civil" en Abu Dabi, según confirmaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a través de un breve mensaje publicado por la oficina de medios de Abu Dabi en X.

La oficina de medios del emirato no desveló más datos sobre el incidente, aunque en el mensaje pidieron a la población que consulte información de fuentes oficiales y evite "propagar rumores o información sin verificar".

Bombardeos

El pasado sábado 28 de febrero un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán derivó en bombardeos de represalia de la República Islámica contra los países del golfo Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses.

Desde el inicio del conflicto, EAU asegura haber interceptado cientos misiles balísticos y más de mil drones iraníes, si bien se han recibido algunos impactos que han causado al menos 5 muertos y al menos 117 heridos.