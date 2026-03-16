Israel promete una guerra larga y la AIE liberará inmediatamente reservas de petróleo

Un obús autotripulado israelí dispara contra el Líbano. ( EFE )

Israel prometió ayer continuar la ofensiva contra Irán hasta eliminar "amenazas existenciales", mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará 400 millones de barriles de petróleo de Asia y Oceanía para paliar el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en el precio mundial del crudo, que ayer continuó en 100 dólares.

El Ejército israelí desmintió cualquier escasez de interceptores ante los ataques masivos de Irán e Hizbulá, asegurando que dispone de suficiente munición para su defensa aérea mientras se prepara para "una guerra larga".

Su portavoz, el general Effie Defrin, estima que el conflicto con Irán podría extenderse entre tres y seis semanas más, pues aún quedan "miles de objetivos por delante".

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, añadió que la ofensiva contra Teherán continuará hasta eliminar las "amenazas existenciales" que representa.

Sin embargo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, aseguró que "no hay predicciones concretas" del fin de la guerra, que "terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán las reparaciones".

Anoche los israelíes bombardearon los suburbios del sur de Beirut, y poco después, el ejército israelí anunció en las redes sociales sobre el ataque a "infraestructura terrorista de Hezbolá" en la capital libanesa.

Trump llama a aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no suceda nada malo allí", aseguró en una entrevista a Finantial Times, apuntando a que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

Trump también dijo que está en contacto con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté preparada para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace 16 días.

El líder republicano también trató el tema del estrecho con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo", indicó un portavoz de Starmer.

La conversación entre Starmer y Trump sucede después de que el jefe de la Casa Blanca hiciese un llamamiento en su red Truth Social a potencias como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido para que envíen buques al estrecho para que "deje de ser una amenaza de una nación descabezada".

En lo inmediato, Alemania y Australia descartaron enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz.

Impacto en el petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó ayer la liberación inmediata de 400 millones de barriles de petróleo de reservas en Asia y Oceanía, mientras las de América y Europa llegarán desde finales de marzo. Esta liberación busca estabilizar el mercado con una oferta adicional de reservas de emergencia.

En ese orden, el Gobierno de Japón comenzó a liberar reservas de petróleo con el fin de aliviar la reciente preocupación por el conflicto bélico.

Los países miembros ya presentaron sus planes para ejecutar esta medida excepcional, ante el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, espera que la guerra con Irán acabe pronto y prevé que la gasolina baje de tres dólares por galón este verano, con "más abundancia energética, precios asequibles y menos riesgos" al finalizar el conflicto.

El precio medio pasó de 2.94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, a 3.70 el sábado.

Amenazas contra Netanyahu

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) juró este domingo "perseguir sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para matarlo, tras lanzar esta madrugada la primera oleada de misiles contra Israel.

En la segunda oleada disparó diez misiles balísticos y drones contra centros de mando de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, y en la tercera estrenó por primera vez el misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra territorio israelí, con daños materiales y un herido moderado.

Durante los ataques, un dron impactó la base Ali Al Salem en Kuwait, donde operan tropas de Italia y EE.UU, y destruyó un avión italiano sin causar víctimas, mientras el Ejército israelí bombardeó cuarteles de la IRGC y las Fuerzas Basij en Hamadán, oeste de Irán.

Daños sanitarios

Las autoridades iraníes denunciaron este domingo que los ataques contra zonas civiles han causado 16 muertos y 223 heridos entre el personal médico, además de daños en 152 centros sanitarios de todo el país desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Mohammad Jamalian, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní, informó que se han realizado 702 intervenciones quirúrgicas y se dio de alta a 16,510 heridos tras su tratamiento en varios hospitales, aunque 1,584 personas lesionadas por la guerra siguen ingresadas.

Irán no ha actualizado el total de fallecidos del conflicto desde el 5 de marzo, cuando reportó oficialmente 1,230 muertos.

Bombardeos en el Líbano

Al menos 14 personas murieron en ataques israelíes en Líbano, siete de ellas en Nabatieh (sur), sumándose a los 826 fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado día 2.

El Ejército israelí ordenó este domingo la evacuación urgente de áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), feudo histórico de Hizbulá, ante inminentes operaciones militares en la zona.

Riesgo migratorio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este domingo a los líderes europeos a activar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" ante posibles flujos migratorios derivados de la guerra en Oriente Medio.

Por ello, subrayó la necesidad de colaborar con países de la región como Turquía -a la que la UE ha destinado más de 1,100 millones de euros desde 2021 para reforzar sus fronteras-, Pakistán y Líbano, donde el conflicto ha generado casi un millón de desplazados internos.

Ofrece recompensa de US$10 millones El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que se encuentra ya en su día número 16. El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares "por información sobre los líderes claves del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes". "Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo", asegura el Departamento de Estado en su web, como recogen algunos medios estadounidenses. Además, recuerda que "el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada".