La ONU condena amenazas de funcionarios israelíes de que se destruirá Líbano igual que Gaza

Residentes desplazados internamente con sus pertenencias se sientan junto a tiendas de campaña mientras huyen de sus hogares en el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut tras los ataques aéreos israelíes en Beirut, Líbano, 16 de marzo de 2026. ( EFE )

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó este martes que el desplazamiento forzoso de una población, como el que está ocurriendo en el sur del Líbano, está prohibido por el derecho internacional humanitario, y condenó las amenazas de funcionarios israelíes de que se destruirá el país como se hizo con Gaza.

"Estas órdenes pueden constituir un desplazamiento forzoso, lo cual está prohibido por el derecho internacional humanitario", dijo a la prensa el portavoz del organismo, Thameen Al-Kheetan.

Recordó que Israel ha ampliado en los últimos días sus extensas órdenes de alerta y desplazamiento a todo el sur del Líbano, añadiendo la región entre los ríos Litani y Zahrani a la amplia franja de territorio libanés ya cubierta por dichas medidas.

Las órdenes de evacuación emitidas por Israel afectan al menos al 15 % de todo el territorio del Líbano.

Sin embargo, el sur del país no ha quedado totalmente vacío ya que hay habitantes que han decidido permanecer allí, entre ellos personas discapacitadas o mayores, quienes han quedado aisladas y a quienes es difícil hacer llegar ayuda humanitaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/7d7d5e131b1a2c619e2c133a00b44c4258ce15a3w-aa0b3176.jpg Una mujer desplazada internamente, que huyó de los ataques israelíes, se sienta fuera de una tienda de campaña en Beirut, Líbano, el 16 de marzo de 2026. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/c7cdfdc6305635d9e0d7545263793e158181c976w-7e0a1c2f.jpg Parte de los desplazados con sus pertenencias, se sientan junto a tiendas de campaña mientras huyen de sus hogares en el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut tras los ataques aéreos israelíes en Beirut, Líbano, el 16 de marzo de 2026. (EFE) ‹ >

"Los ataques aéreos israelíes han destruido los puentes que conectan el sur con el resto del país", recordó el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos.

Asimismo, denunció como "totalmente inaceptables" las amenazas de funcionarios israelíes de "infligir al Líbano el mismo nivel de destrucción que el causado en Gaza".

Educación interrumpida

"Esa retórica, unida al anuncio del Ejército israelí de que desplegará fuerzas adicionales y ampliará su incursión terrestre, intensifica el profundo temor y la ansiedad entre la población libanesa", señaló Al-Kheetan

La ONU se refirió también a los bombardeos que afectaron a personas desplazadas cobijadas en tiendas de campaña a lo largo del paseo marítimo de Beirut, así como al asesinato de personal sanitario, y recordó que "atacar deliberadamente a civiles u objetos civiles constituye un crimen de guerra".

"Este desplazamiento trae consigo una amplia gama de problemas relacionados con los derechos humanos, como la falta de atención sanitaria adecuada, de alimentos y agua potable suficientes", dijo.

Además, la educación se ha visto interrumpida un curso más, la libertad de movimiento no existe y la población ha perdido sus medios de subsistencia.