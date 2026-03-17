Quién era Alí Lariyani, el influyente dirigente iraní víctima de la ofensiva Israel-EEUU

El gobierno iraní confirmó la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una figura clave en el país, la madrugada de este miércoles después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte "como mártir", que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno.

Previamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ya había asegurado que Lariyani había sido "eliminado".

La muerte de Lariyani se suma a la de Jameneí y otros líderes iraníes a raíz de los bombardeos desatados por la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Teherán el pasado 28 de febrero y que han sumido a la región en un conflicto cada vez más tenso.

Figura clave del régimen

Considerado una de las figuras más influyentes del sistema iraní, Lariyani ha sido descrito por medios árabes como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Trayectoria política Alí Lariyani

Un día antes de los bombardeos, el lunes, difundió un mensaje en el que criticó a varios gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán -una postura que calificó de contraria al islam- y aseguró que Estados Unidos e Israel se encuentran en un "aprieto estratégico".

Lariyani, expresidente del Parlamento durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria, ocupaba actualmente la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Nacido el 3 de junio de 1958 en Nayaf (Irak), en el seno de una familia acomodada originaria de la región de Lariján, en la ciudad iraní de Amol, contaba con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática.

En febrero de 2026, antes de la ofensiva estadounidense e israelí, el líder supremo Ali Jameneí lo designó como uno de los responsables de gestionar el país en caso de su muerte.

En la década de 1990, durante la presidencia de Hashemi Rafsanjani, fue ministro de Cultura y Orientación Islámica, cargo que mantuvo durante el mandato de Mohamed Jatamí. En 1994, Jameneí lo nombró director de la radiotelevisión estatal, puesto que ocupó durante una década, y en 2004 pasó a ser su representante en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

En 2005 asumió la secretaría de ese organismo, encargado, entre otras funciones, de la negociación nuclear con la Unión Europea. Posteriormente, fue elegido presidente del Parlamento en 2008, cargo que ocupó hasta 2020.

En 2021 intentó presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales, aunque su candidatura fue vetada por el Consejo de Guardianes.

En febrero de 2026, también fue el encargado de mantener contactos con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mediador entre Teherán y Washington, con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear "equilibrado y justo".

Lariyani figura además entre los responsables iraníes sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 por su papel en la represión de las protestas multitudinarias en el país.