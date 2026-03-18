Irán dice haber lanzado drones contra Israel para vengarse por la muerte de Lariyani

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en Beirut, Líbano, 13 de agosto de 2025 (reeditado el 17 de marzo de 2026). ( EFE )

El Ejército iraní dijo este miércoles haber lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel para vengarse de la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, ambos muertos en bombardeos israelíes.

De acuerdo con un comunicado del Ejército iraní, recogido por la agencia de noticias Fars, se lanzó esta mañana "una oleada de ataques con drones" que tuvieron como objetivo "la ubicación de los aviones de reabastecimiento estratégico" del Ejército israelí en el aeropuerto Ben Burión, en Tel Aviv.

La misma fuente aseguró que en el aeropuerto están estacionados aviones de combate y aviones cisterna israelíes y "desempeñan un papel clave en la agresión directa y el apoyo a los ataques aéreos contra nuestro país".

Seguirán los ataques

"Los ataques de represalia contra el enemigo sionista estadounidense continuarán con toda su fuerza", añadió.

Dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa.

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche. Las autoridades iraníes aún no han corroborado su muerte.

Este anuncio se produce tras la confirmación ayer por Irán de la muerte de Lariyani y Soleimani, ambos también en bombardeos israelíes. Los funerales de ambos responsables comenzaron este miércoles en la capital iraní.