Israel no reabre el cruce gazatí de Rafah pese a haberlo anunciado

El organismo del Ministerio de Defensa israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados, el Cogat, no reabrió este miércoles como estaba previsto el cruce de Rafah. ( ARCHIVO )

El organismo del Ministerio de Defensa israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados, el Cogat, no reabrió este miércoles como estaba previsto el cruce de Rafah, que une la Franja de Gaza con Egipto, y dijo que el tránsito de personas solo comenzará mañana.

"En coordinación con Egipto, el tránsito de personas a través del cruce de Rafah comenzará mañana (jueves)", dijo a EFE un portavoz del Cogat, entidad que tres días antes había anunciado que la reapertura del cruce ocurriría hoy.

Según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en Gaza, responsable del traslado de pacientes en evacuaciones médicas a través de este paso, Israel no había solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) las listas con los nombres de los transeúntes para su inspección.

Cierre del cruce

Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero, en paralelo a la ofensiva con Irán e impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica, o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.

Al igual que antes, el paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

Además, el Ejército israelí realiza "controles e identificaciones adicionales" a los transeúntes en Regavim; un puesto militar donde gazatíes dijeron a EFE haber sido interrogados, en ocasiones durante horas, y vejados por las tropas en su regreso a Gaza.

Para recorrer los 15 kilómetros de distancia que separan el cruce de Rafah hasta el Hospital gazatí Naser, en la sureña Jan Yunis, los palestinos pueden tardar numerosas horas debido a diferentes controles e inspecciones, incluso uno a manos de una milicia, según detallaron varios testigos a EFE.

Antes de este último cierre, Israel estaba dejando salir de Gaza de media a 13 enfermos y heridos diarios por Rafah, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras reabrir el cruce el pasado 2 de febrero después de haberlo mantenido cerrado prácticamente desde su toma militar en mayo de 2024.

Contando a los acompañantes de esos pacientes, en febrero salieron de media de Gaza más de 30 personas, si bien en un primer momento Sanidad gazatí decía que estaba prevista la salida diaria de 50 palestinos y la entrada de otros 150.

La OMS recuerda que en Gaza hay más de 18,500 pacientes (entre ellos cerca de 4,500 niños con diferentes patologías y enfermos crónicos) que necesitan tratamiento médico urgente no disponible en los pocos hospitales que siguen activos en la Franja.