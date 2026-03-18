Al menos 12 muertos y 41 heridos en bombardeos israelíes en el centro de Beirut

Vista e los destrozos causados en el centro de Beirut tras un bombardeo por parte de Israel poco después de que el ejército emitiera una orden de evacuación para el lugar ( EFE )

Al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas este miércoles en unos ataques israelíes en el corazón de Beirut, uno de los epicentros de la guerra regional desatada en torno a Irán, según el ministerio libanés de Sanidad.

Uno de los fallecidos es un responsable de Al Manar TV, el canal del movimiento proiraní Hezbolá, que el 2 de marzo abrió un frente con Israel 48 horas después de que el Estado hebreo y Estados Unidos empezaran a atacar a Irán.

Se trata de Mohammad Sherri, que dirigía programas de temática política, según precisó la cadena.

Este miércoles, tres barrios de la capital fueron blanco de estos ataques, tal como constataron los equipos de AFP.

En el barrio de Bashura, donde los israelíes avisaron previamente, un edificio fue alcanzado y quedó reducido a un montón de ruinas.

"Eran las cuatro de la mañana, estábamos durmiendo", contó a AFP Sarah Saleh, de 29 años. "Huimos en pijama, y nos fuimos a una plaza del centro de la ciudad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/c4221acd788d8b46ba78272431932f2c0754e161w-bbb5a2fd.jpg Un edificio colapsa en el centro de Beirut tras un bombardeo por parte de Israel poco después de que el ejército emitiera una orden de evacuación para el lugar. (EFE)

El ejército atacó otros dos barrios vecinos, esta vez sin aviso previo.

Uno de los bombardeos apuntó de nuevo a un edificio que alberga una sucursal de la empresa financiera Al Qard al Hasan, vinculada al movimiento proiraní Hezbolá.

El partido-milicia arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada el 28 de febrero en torno a Irán, cuando empezó a disparar proyectiles contra Israel.

Hezbolá forma parte del llamado "eje de la resistencia" promovido por la república islámica desde los años 1980, una red de grupos armados hostil a Israel.

El Estado hebreo ha respondido con una amplia campaña de ataques aéreos en el sur y el este de Líbano y en la capital, e igualmente con operaciones terrestres "limitadas" en la parte meridional del país, un feudo histórico de Hezbolá.

Los bombardeos israelíes han matado a al menos 912 personas, entre ellas 111 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas, y obligado a desplazarse a más de un millón de personas.

Más ataques en el sur y el este

Al mismo tiempo en Sidón, una importante ciudad del sur del país, dos personas murieron en un ataque contra un vehículo. Una de ellas es un socorrista, según el ministerio de Sanidad.

Más al sur, una orden de evacuación israelí provocó el pánico en la ciudad de Tiro, cuyas ruinas están inscritas en el patrimonio mundial de la Unesco.

El ejército israelí anunció el miércoles haber "empezado a golpear objetivos terroristas de Hezbolá" en la zona de Tiro, "en respuesta a unos disparos de cohetes hacia el Estado de Israel".

La gente huyó de noche en medio de unos atascos inmensos, indicó a AFP Bilal Kashmar, coordinador de prensa de la unidad de gestión de desastres del distrito de Tiro.

Esta ciudad portuaria alberga a unas 11,000 personas desplazadas de la región, según él.

La aviación israelí bombardeó igualmente el este de Líbano, otro bastión de Hezbolá, indicó la agencia estatal ANI.

Cuatro personas murieron en un bombardeo contra la ciudad de Baalbeck, y otras cuatro en la localidad de Yohmor. El corresponsal de AFP en la primera ciudad vio un edificio residencial de dos plantas completamente destruido.

Hezbolá dijo el martes que lanzó cohetes y misiles contra una docena de ciudades israelíes y contra bases militares.