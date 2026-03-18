El presidente de Irán confirma el "asesinato" del ministro de Inteligencia

Fotografía de archivo del ministro de inteligecia iraní, Ismail Jatib, el primero, a la derecha. ( EFE )

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte en un bombardeo del ministro de Inteligencia del país, Ismail Jatib, y dijo que tanto esta como la de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y la del exministro de Defensa iraní Aziz Nasirzadeh les deja "desconsolados".

En un mensaje en persa en su cuenta de X, el presidente lamentó las muertes y ofreció las condolencias por estas y otras muertes de comandantes y altos cargos en los recientes ataques de Israel y Estados Unidos, y aseguró que a pesar de ellas no se detendrán pues su camino "continuará con más fuerza que nunca".

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, había informado esta mañana del asesinato del ministro de Inteligencia iraní en un bombardeo anoche.

"Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen", dijo en un comunicado.

Según el Ejército israelí, Jatib, sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2022, desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta "a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia".

La muerte de Alí Lariyani fue confirmada este martes por el Gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo nocturno contra Teherán. Según las autoridades iraníes, el dirigente falleció "como mártir" en un ataque donde también fueron asesinados su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas.

Asesinatos de otros altos cargos

Por otra parte, el exministro de Defensa iraní y exjefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Aziz Nasirzadeh murió en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026.

El 28 de febrero, el Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos iraníes, entre ellos Nasirzadeh. Al día siguiente, el 1 de marzo, Irán confirmó oficialmente su fallecimiento, junto al del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví.

Pese a los golpes asestados por Israel, parece que el régimen iraní aún no ha muestra señales de colapso y sigue atacando de forma contundente territorio israelí con decenas de misiles balísticos y de racimo.

Sin embargo, Irán no informa desde hace días de los muertos en los constantes ataques con misiles y bombardeos aéreos de Israel y Estados Unidos. El último balance de muertos en Irán es de 1.230 fallecidos y fue ofrecido por la agencia pública iraní Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos el jueves 5 de marzo de 2026.