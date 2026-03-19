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EE.UU. vende por vía urgente armamento a Kuwait, EAU y Jordania en plena guerra contra Irán

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia similar a principios de este mes para agilizar las ventas de armas a Israel

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    EE.UU. vende por vía urgente armamento a Kuwait, EAU y Jordania en plena guerra contra Irán
    Una mujer participa en los funerales del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, en la plaza Enghelab de Teherán portando una imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí. Miles de personas despidieron este miércoles a Alí Lariyani, uno de los políticos más importantes del país persa y quien fue asesinado por Israel, entre llamadas a la venganza y a seguir luchando hasta la "última gota de sangre". (EFE)

    El Departamento de Estado estadounidense anunció este jueves la venta por vía urgente de sistemas de armamento valorados en unos 16,500 millones de dólares a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Jordania en un momento marcado por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra objetivos en estos países.

    En varios comunicados, el Departamento informó de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que "existe una emergencia que requiere la venta inmediata" de este material, que incluye municiones, tecnología antidrones, misiles de alcance medio o sistemas de defensa aérea y antimisiles.

    Normalmente las partidas que el Departamento de Estado aprueba vender a otros países se remiten al Congreso para revisión y el propio proceso de venta puede tardar años.

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    Para EAU, Washington ha aprobado la venta de 10 sistemas de intercepción antidrones FS-LIDS junto con 240 sistemas interceptores de drones portátiles o un radar de largo alcance del sistema de defensa aérea de altitud terminal (THAAD) para interceptar misiles, así como municiones y actualizaciones para cazas F-16 valoradas en unos 644 millones de dólares o unos 400 misiles avanzados aire-aire.

    Kuwait recibirá radares de Sensores de Defensa Aérea y contra Misiles de Nivel Inferior (LTAMDS) con un coste de 8,000 millones de dólares.

    A Jordania, EE.UU. le transferirá de manera urgente apoyo en materia de mantenimiento, logística y municiones para cazas F-16 y F-5 y aviones de transporte militar C-130, por un valor de 70.5 millones de dólares.

    Dos baterías y radares THAAD fueron parcialmente destruidos por Irán, según medios, en los primeros días de la guerra. La nueva venta de la batería autorizada está valorada en unos 4,600 millones de dólares, uno de los sistemas de defensa militar más caros.

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