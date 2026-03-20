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Fuerzas Armadas iraníes
Fuerzas Armadas iraníes

Irán advierte de que podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos"

Desde el inicio del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética

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    Irán advierte de que podría lanzar ataques contra lugares recreativos y turísticos
    Civiles protestando en Irán. (FUENTE EXTERNA)

     Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

    "A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes"el general de brigada Abolfazl Shekarchiportavoz de las Fuerzas Armadas

    Declaraciones de Trump

    Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

    • Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.

    Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil. 


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