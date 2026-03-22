Israel aísla el sur del Líbano y Aoun denuncia "preludio de invasión terrestre"

Soldados israelíes en un vehículo situado cerca de la frontera con Líbano. ( EFE )

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, denunció este domingo que el bombardeo israelí sobre la principal autopista del sur del Líbano, que ha dejado incomunicada la ciudad de Tiro, la más importante de la región, supone "el preludio de una invasión terrestre".

Las fuerzas israelíes bombardearon la autopista y destruyeron un puente clave sobre el río Litani que conecta la ciudad de Tiro con el resto del país.

La acción, según Israel, busca dificultar los movimientos del grupo chií Hizbulá y se produjo poco después de que Tel Aviv anunciara su intención de bombardear viviendas próximas a comunidades israelíes en sur del Líbano y los puentes sobre el río Litani, el más largo del país, con 140 kilómetros, clave para la agricultura, el abastecimiento de agua y la generación de energía hidroeléctrica.

"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía del Líbano, y se consideran un preludio de una invasión terrestre", afirmó el presidente libanés tras el ataque.

La destrucción de puentes, incluyendo el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, "amenaza la integridad territorial del país y pone en riesgo la vida de los civiles en la región".

Israel mata a cuatro agentes de la policía palestina en Gaza al bombardear su coche

Al menos cuatro agentes de la policía palestina -dependiente del Gobierno de Hamás- han muerto este domingo mientras realizaban una misión oficial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, informó el hospital Al Awda, que atendió a las víctimas.

Hasta el momento tres de los fallecidos han sido identificados como Ali Abu Ravee, Sargento Primero Ahmed Hamdan y Osama Tabasha, detalló el hospital Al Awda.

El bombardeo israelí, de acuerdo al información del hospital, también dejó a otras diez personas heridas, entre las cuales se encontrarían más miembros de la policía.

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional de Gaza, por su parte, confirmó el ataque contra el vehículo policial en un comunicado, y agregó que se produjo mientras los agentes realizaban una misión oficial en el campamento de refugiados de Nuseirat.

En vídeos a las que ha tenido acceso EFE, se ve el coche totalmente destrozado tras el ataque israelí, manchas de sangre en el suelo y zapatos y ropa esparcida. También se ve cómo los palestinos sacan en mantas los cuerpos de los fallecidos, algunos muy desfigurados.

El Ejército de Israel, por su parte, no se ha pronunciado sobre este último ataque.

Pese a que en Gaza hay un supuesto alto el fuego desde el pasado mes de octubre, los bombardeos de Israel sobre el ya muy devastado enclave palestino no han cesado de manera definitiva.