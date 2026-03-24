El Líbano expulsa al nuevo embajador iraní y le da hasta el domingo para irse del país

El presidente libanés, Joseph Aoun (i), mantuvo este lunes sendos encuentros con el primer ministro, Nawaf Salam (en la imagen), y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos desarrollos del conflicto con Israel, en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenarlo. ( EFE )

El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.

El Ministerio añadió que ha convocado a consultas a su embajador en Irán, Ahmad Soweidan, debido a lo que el Estado libanés califica como una violación por parte de Irán "de las normas diplomáticas y los principios establecidos de interacción entre ambos países".

El ministro libanés de Asuntos Exteriores, Yusef Rayi, precisó igualmente en X que se citó al encargado de Negocios iraní en el Líbano para informarle de la expulsión de Sheybani.

Teherán es el principal apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, contra el que Israel comenzó el pasado 2 de marzo una nueva ofensiva en el marco de la guerra emprendida por este país y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

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Muertos y heridos

Según el balance ofrecido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, estas tres semanas de conflicto entre la milicia chií e Israel se han saldado en territorio libanés con al menos 1,039 personas muertas y 2,876 heridas.

Los ataques de Hizbulá contra Israel no han causado ninguna víctima mortal, mientras que los ataques iraníes han provocado la muerte de 16 personas en territorio israelí y de cuatro personas en Cisjordania.

El presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo el lunes sendos encuentros con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos desarrollos del conflicto con Israel en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenarlo.