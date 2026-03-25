El Ejército de Irán desmiente a Trump y le dice "no llames acuerdo a tu derrota"

Khatam al-Anbiya, portavoz del Comando Unificado de Operaciones del ejército de Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de Irán respondió la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado".

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", reza el comunicado.

El Ejército iraní también advirtió que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región".

"Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas" Ejército de Irán “

Trump creía que había acuerdo

Trump se mostró convencido el martes de que Irán y Washington van a "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura están manteniendo con la República Islámica, donde se ha producido "un cambio en el régimen".

Teherán reconoció algunos contactos indirectos con la Casa Blanca pero rechazó tajantemente cualquier tipo de negociación.

El presidente estadounidense también dijo que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear" y que Teherán le ha concedido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán y piedra angular en este conflicto.

Sin embargo, el Ejército iraní declaró que hasta que se haga su "voluntad", ninguna situación "volverá a ser la que era": "Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes", recalcó.

El bloqueo parcial de Irán en el estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y de la energía, que a su vez han teñido de rojo las bolsas alrededor del mundo y que repuntaron levemente cuando Trump dio indicios de estar negociando con Irán.