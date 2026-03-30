Sánchez condena el ataque a cascos azules en Líbano y pide a Israel que cese la ofensiva

Columnas de humo se elevan tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. ( EFE/ WAEL HAMZEH )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este lunes el ataque contra una base de la fuerza de paz de la ONU al sur del Líbano (FINUL) en el que murió un casco azul de Indonesia, y exigió a Israel que detenga las hostilidades.

"En la madrugada de ayer, se cruzó una nueva línea roja en el Líbano", escribió el jefe del Ejecutivo en X.

España "condena tajantemente estos hechos", exige que se aclare el origen del proyectil y pide al Gobierno de Israel que "detenga las hostilidades", según Sánchez.

"Los ataques a las misiones de paz de la ONU son una agresión injustificable a toda la comunidad internacional", dijo Sánchez, cuya reacción a la muerte del casco azul se produjo antes de que se conociera un segundo muerto.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, informó hoy de la muerte de un segundo casco azul indonesio en el ataque a un convoy de la misión de paz de la ONU establecida en el sur del Líbano (UNIFIL), de la que forman parte 700 militares españoles.

Contexto de guerra

El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos por parte de Israel, en una ofensiva contra el grupo chií Hizbulá en el contexto de la guerra de Irán y la grave crisis bélica que afecta a Oriente Medio.