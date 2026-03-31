Hamás pide a Hizbulá capturar a soldados israelíes tras aprobarse la ley de pena de muerte

Hamás pidió a la milicia chií libanesa Hizbulá que intensifique "sus esfuerzos para capturar a soldados" israelíes con el objetivo de que puedan ser intercambiados con prisioneros palestinos. ( FUENTE EXTERNA )

La organización islamista Hamás pidió este martes a la milicia chií libanesa Hizbulá en un comunicado que intensifique "sus esfuerzos para capturar a soldados" israelíes con el objetivo de que puedan ser intercambiados con prisioneros palestinos tras la aprobación de la ley pena de muerte dirigida a palestinos acusados de "asesinato terrorista".

"Les exhortamos a intensificar sus esfuerzos para capturar a los soldados sionistas y lograr la liberación de los prisioneros palestinos y árabes atrapados en las cárceles de ocupación, especialmente tras la aprobación de la ley que permite la ejecución de prisioneros", recoge su comunicado.

Liberación de prisioneros

El grupo palestino subrayó que "la lucha de nuestro pueblo contra los sionistas ha demostrado que el camino más corto para liberar a los prisioneros es la resistencia" y agregó que "Gaza ha hecho enorme sacrificios por esta causa", por lo que instó "a los combatientes de Hizbulá a completar la misión".

"Esta arrogancia sionista —cuyo último capítulo es la aprobación de la ley de ejecución de prisioneros, el cierre de Al-Aqsa y la agresión contra nuestros pueblos árabes e islámicos— obliga a todos los sectores de nuestra nación y a los pueblos libres del mundo a hacer todo lo posible para que la ocupación rinda cuentas por sus crímenes, o al menos para presionarla a que cese. Ese es el deber mínimo", concluyó.

La Knéset (Parlamentó israelí) aprobó este lunes una reforma legal que obliga a los tribunales militares, donde únicamente se juzga a los palestinos, imponer a los palestinos condenados por asesinar a israelíes "en actos terroristas" la pena de muerte con ahorcamiento.