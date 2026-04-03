Netanyahu dice que Israel destruyó el 70 % del acero iraní y seguirá los ataques con EE. UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70 % de la producción de acero iraní, y aseguró que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hizbulá y el país persa. ( EFE/ GPO )

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70 % de la producción de acero iraní, y aseguró que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hizbulá y el país persa.

"En los últimos días, la Fuerza Aérea ha destruido el 70 % de la capacidad de producción de acero de Irán. Este es un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria de recursos financieros y de la capacidad de producir armamento", afirmó el mandatario en un videomensaje publicado en sus canales.

En el vídeo, grabado según su Oficina tras realizar una evaluación militar en la base principal de la unidad Inteligencia del Ejército israelí de Tel Aviv, Netanyahu agregó haber atacado durante los últimos días "puentes e infraestructura" iraníes estratégicos en operaciones conjuntas con Estados Unidos.

"En plena coordinación entre el presidente (Donald) Trump y yo, entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas de Estados Unidos, seguiremos aplastando a Irán. Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca", dijo el mandatario.

En Líbano, el primer ministro israelí indicó que el Ejército seguirá "ampliando el cinturón de seguridad" para "proteger a las comunidades del norte del país". Israel ya controla la zona situada al sur del río libanés Litani, lo que representa aproximadamente un 8 % del territorio del país vecino.

Este viernes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ya había anunciado que el Ejército israelí comenzará la demolición de viviendas en aldeas del sur del Líbano, consideradas por Jerusalén como "puestos avanzados" del grupo chií Hizbulá.

Segunda guerra

El grupo libanés, uno de los principales aliados regionales de Irán, se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo en apoyo a Teherán, en su segunda guerra en apenas año y medio.

Israel, por su parte, mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este de Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una invasión terrestre en la región más meridional de su territorio.

El Ministerio de Salud libanés ha elevado a más de 1,200 los muertos en el país por bombardeos israelíes, entre ellos 124 niños, desde el 2 de marzo.

Las autoridades del país persa no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, cuando situó la cifra en 1,230. Sin embargo, la ONG opositora Hrana, con sede en EE. UU., ha reportado más de 3,400 fallecidos, entre ellos más de 1,500 civiles.