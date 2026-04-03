Los iraníes tratan de seguir con sus vidas en medio de una guerra sin visos de acabar

Unos niños esperan para jugar al fútbol en el parque Pardisan de Teherán. En el parque de Pardisan de Teherán nadie diría que Irán lleva más de un mes en guerra. Aquí padres juegan al fútbol con sus hijos, familias realizan barbacoas y grupos de amigos echan la tarde a las cartas. ( EFE/JAIME LEÓN )

En el parque de Pardisan de Teherán nadie diría que Irán lleva más de un mes en guerra. Aquí padres juegan al fútbol con sus hijos, familias realizan barbacoas y grupos de amigos echan la tarde a las cartas.

Y es que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con devolver "a la Edad de Piedra" al país persa, los iraníes tratan de seguir con sus vidas en medio de los bombardeos diarios y la incertidumbre acerca del futuro.

"La vida sigue", dice a EFE Alireza, un administrativo de 44 años que juega al fútbol con su hijo y otros jóvenes.

Este vecino de Teherán reconoce que cuando hay explosiones cerca se asustan, en especial su hija de año y medio, pero a pesar de ello trata de seguir con su vida.

"Seguimos con las actividades rutinarias. Vamos a la montaña, venimos al parque y hacemos casi todo lo que hacíamos antes de la guerra", explica este hombre que es partidario de la República Islámica y espera que se imponga en el conflicto a Estados Unidos e Israel.

A su alrededor hay cientos de personas pasando la soleada tarde al aire libre: personas corriendo, parejas jugando al bádminton, familias que se han traído mesas y sillas para organizar un picnic y gente que pasea a perros.

Se ven pocos velos y melenas al aire, y muchos de los presentes no quieren hacer declaraciones a la prensa extranjera "para no meterse en problemas", dados los miles de arrestos de supuestos colaboradores "del enemigo".

Nasrin, de 39 años, juega a las cartas con unos amigos y sí quiere hablar.

"No vamos a estar todo el día en casa", afirma sonriente.

La mujer cuenta que al principio de la guerra que comenzó el 28 de febrero sí pasaba miedo por los bombardeos , pero tras 35 días dice que se ha acostumbrado.

A diferencia de Alireza, Nasrin no apoya a la República Islámica y le gustaría que su país cambiase de sistema de Gobierno.

"Quiero libertad y justicia", dice está mujer que no lleva velo, y que recuerda la represión de las protestas de enero en la que murieron miles de personas.

No lejos de allí, unos padres que preparan una barbacoa y afirma que vienen a este parque por los niños y dicen no tener miedo de la guerra "quizás porque ninguna persona cercana a muerto o sido herida", explican.

Eso sí, cuando suena el sonido de drones o cazas nadie puede evitar levantar la cabeza para mirar al cielo para después seguir con sus actividades.

Desde el comienzo de la guerra han muerto 3,530 personas en suelo iraní, de ellas 1,606 civiles, según la ONG opositora Hrana con sede en Estados Unidos.

Las autoridades iraníes hace semanas que no proporcionan datos de víctimas.

Objetivos civiles

Tras 35 días de guerra nada indica que vaya a finalizar pronto.

La República Islámica ha sufrido duros golpes en el conflicto, incluida el asesinato de figuras como el líder supremo Alí Jameneí, pero nada indica que se vaya a rendir.

Y un desatado y aparentemente Trump amenazó el miércoles con devolver a Irán "a la Edad de Piedra" si no acepta sus condiciones, que ha rechazado en numerosas ocasiones.

Un día de esas advertencias, después Estados Unidos e Israel atacaron el Instituto Pasteur de Teherán, centrado en enfermedades infecciosas, y el puente B1 de la ciudad de Karaj, objetivos civiles.

A pesar de todo ello, muchos iraníes tratan de seguir con sus vidas, atrapados entre las bombas de Estados Unidos e Israel y la represión de una República Islámica herida.