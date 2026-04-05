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Mohammad Reza Ashrafi Kahi
Mohammad Reza Ashrafi Kahi

Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán

El Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo

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    Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán
    Imagen que muestra escombros en una ciudad de Irán (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de Israel aseguró este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.

    En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.

    Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".

    • "Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares" de la Guardia Revolucionaria, dice la nota.

    Reacciones y objetivos del Ejército israelí

    El Ejército israelí destaca que su muerte se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del Cuartel General de Petróleo y al que mató el pasado jueves en otro ataque.

    "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario", añade la nota.

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