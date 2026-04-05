Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán
El Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo
El Ejército de Israel aseguró este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.
Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".
- "Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares" de la Guardia Revolucionaria, dice la nota.
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Reacciones y objetivos del Ejército israelí
El Ejército israelí destaca que su muerte se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del Cuartel General de Petróleo y al que mató el pasado jueves en otro ataque.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario", añade la nota.