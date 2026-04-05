Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde"

Se muestran los restos de un avión de transporte estadounidense derribado y dos helicópteros que participaban en una operación de rescate, según informó la televisión estatal iraní, en la provincia de Isfahán, Irán, en abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes.

"Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X.

Los representantes iraníes ante Naciones Unidas reaccionaron así a un mensaje publicado por el mandatario este domingo en el que apuntó que atacará "centrales eléctricas" y "puentes".

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno", escribió Trump en un su red social, Truth Social.

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril).

"Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio ante la amenaza abierta y descarada del belicista presidente de Estados Unidos de atacar infraestructuras civiles. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin", aseguró Irán.

Según los representantes de Teherán, el mensaje supone una "incitación directa y pública a aterrorizar a la población civil" a la vez que "una prueba clara de la intención de cometer crímenes de guerra".

"La comunidad internacional y todos los Estados tienen la obligación legal de impedir estos atroces actos de crímenes de guerra. Deben actuar ahora. Mañana será demasiado tarde", añadió la misión.

Acciones y decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU

El mandatario lleva días amenazando con convertir la república islámica en un "infierno" y en devolverla a la "Edad de Piedra".

El Consejo de Seguridad aprobó en marzo una resolución para condenar los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, a los que no menciona el texto.

En la misma sesión rechazó una, presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a poner fin a la ofensiva sin mencionar a ningún país "intencionadamente", con el objetivo de encontrar el "consenso".