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Irán cree que violaciones al plan de paz hacen "irrazonable" un alto el fuego o negociar

Para el presidente del Parlamento de Irán la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní es "una clara violación del acuerdo de paz

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    Irán cree que violaciones al plan de paz hacen irrazonable un alto el fuego o negociar
    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, criticó las violaciones que se han dado a varios puntos clave del plan de paz de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró este miércoles que las violaciones que se han dado a varios puntos clave del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto el fuego bilateral o las propias negociaciones.

    "La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", dijo en un comunicado publicado en X.

    Su mensaje deja claro que la desconfianza "histórica" que Irán tiene hacia Estados Unidos parte de las "repetidas violaciones" a todo tipo de compromisos por parte de Washington, una tendencia que, "lamentablemente", se ha vuelto a repetir en esta ocasión.

    Entre los puntos del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra se incluye el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos en esta ofensiva iniciada contra su país el 28 de febrero.

    "Sin embargo, tres cláusulas de esta propuesta han sido violadas por el momento", dijo Qalibaf.

    Puntos del plan de paz

    En primer lugar, la referida a un alto el fuego en el Líbano. Un compromiso que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, "también mencionó explícitamente" al hablar de la declaración de "un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otras regiones", según recordó su nota.

    Para el presidente del Parlamento, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní, que fue destruido en la ciudad de Lar, en la provincia de Fars, es "una clara violación de la cláusula que prohíbe cualquier violación adicional del espacio aéreo de Irán".

    Qalibaf cree que tampoco se ha respetado el punto sobre el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio.

    Al anunciar el martes por la noche en Washington un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de EE. UU., Donald Trump, había asegurado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encontraba en "una etapa muy avanzada".

    Las negociaciones para lograrlo se han fijado en Islamabad, capitán de Pakistán, teniendo como base ese plan de diez puntos presentado por Teherán que Irán asegura que no se ha respetado y que incluye muchas de las demandas iraníes previas a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel

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