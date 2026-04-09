Irán "no tiene intención de empezar de nuevo la guerra", según su embajador en Italia

Irán "no tiene ninguna intención de empezar de nuevo la guerra", según ha afirmado su embajador en Italia, Mohammad Reza Sabouri (en la imagen), aunque expresando su desconfianza ante el vigente alto el fuego debido a la "interferencia" israelí. ( EFE/ MARIANA LÓPEZ ALBA )

Irán "no tiene ninguna intención de empezar de nuevo la guerra", según ha afirmado este jueves su embajador en Italia, Mohammad Reza Sabouri, quien, no obstante expresó su desconfianza ante el vigente alto el fuego debido a la "interferencia" israelí.

"Irán no quiere, no tiene absolutamente intención de empezar de nuevo la guerra. Nosotros no iniciamos el ataque, nos estamos defendiendo con fuerza", ha declarado en persa, con traducción al italiano, en la presentación en la embajada de la "Iran Symphony", una obra de 150 minutos compuesta por el exmilitar italiano Antonio Pappalardo, un controvertido y conocido personaje de la política italiana.

El embajador agregó que "lo que hemos infligido en respuesta a las agresiones estadounidenses ha convencido a Washington a aceptar el alto el fuego".

El diplomático aludió también a la fragilidad del momento actual, dos día después de que se pactara una tregua de dos semanas tras más de un mes de conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

No obstante calificó a Estados Unidos e Israel de interlocutores "no fiables" y denunció que las agresiones previas habían boicoteado sistemáticamente los otros intentos de diálogo.

"Ya ha habido otras dos veces en las que hemos entrado en negociaciones con los estadounidenses pero se vieron interrumpidas por sus bombardeos. Esta es la tercera. Siempre está de por medio la interferencia israelí. No tenemos ninguna confianza de que las cosas irán bien esta vez", alertó.

Postura defensiva

El embajador insistió en que la postura de Teherán es puramente defensiva ante una "agresión conjunta" que ha golpeado infraestructuras civiles, universidades y centros sanitarios.

Durante el acto de presentación de su sinfonía Pappalardo afirmó que busca llevar una orquesta italiana a Teherán antes de finales de año para utilizar el arte como un "canal diplomático paralelo".

La obra mezcla lírica clásica europea con poesía persa e incluye mensajes políticos como "No más bombas democráticas" o denuncias del "genocidio en Gaza", según explicó el autor durante el acto.