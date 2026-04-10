El jefe de Hizbulá llama a las autoridades libanesas a parar las "concesiones gratuitas"

El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades del Líbano a que dejen de hacer "concesiones gratuitas". ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades libanesas a que dejen de hacer "concesiones gratuitas", después de que Israel aceptara una propuesta del Líbano para iniciar negociaciones directas entre ambos países.

"No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas", dijo Qassem en un mensaje escrito a la nación, sus primeras palabras desde el anuncio de unas conversaciones de las que su formación estaría excluida.

"La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad. Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad", defendió.

Este jueves, un día después de lanzar una oleada de ataques sin precedentes contra un centenar de objetivos en el Líbano, que dejaron más de 300 muertos y 1,000 heridos en apenas diez minutos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció negociaciones directas con el Líbano.

Su objetivo es - dijo - desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países.

Qassem, que en las últimas semanas solamente ha emitido comunicaciones escritas y ha dejado de ofrecer discursos grabados, invocó en su misiva al "Estado, Ejército, pueblo y Resistencia" como la combinación necesaria para proteger al Líbano y expulsar a las tropas israelíes de su territorio.

Esta fórmula es utilizada por la formación chií para promover la idea de que la milicia, como resistencia, y las fuerzas de seguridad ambas son necesarias para la defensa del país.

Limitación de armamento

El secretario general hizo estas declaraciones después de que el jueves el Consejo de Ministros ordenara al Ejército limitar el armamento presente en Beirut a sus propias filas, como parte de los esfuerzos para desarmar a todos los actores no estatales, principalmente Hizbulá.

En este contexto, Qassem reiteró que seguirán luchando contra Israel, que mantiene una cruenta ofensiva aérea desde hace cinco semanas y que también tiene en marcha una operación terrestre para tratar de ocupar la franja meridional libanesa.

"Sus amenazas y armas no nos atemorizarán. Somos los legítimos dueños de esta tierra y poseemos la fe, la voluntad y la capacidad para impedir que alcancen sus objetivos", sentenció el líder de Hizbulá.