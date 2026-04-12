Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE. UU. y advierte a buques militares que se acerquen

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares de que no se acerquen a la zona, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas", afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que "cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente".

Trump dijo que lo bloquearía

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país "bloqueará todos y cada uno de los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán.