Sharif confirma que hay esfuerzos en curso para resolver líneas rojas entre EE. UU. e Irán

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, aparece en televisión dirigiéndose a la nación en Peshawar, Pakistán. ( EFE/EPA/BILAWAL ARBAB )

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este lunes que se están realizando grandes esfuerzos para superar las líneas rojas que estancaron el diálogo entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, mientras se espera que viaje a Arabia Saudí para debatir la situación y se busca celebrar una segunda ronda de contactos entre ambos países.

En sus primeras declaraciones tras las negociaciones entre EE. UU. e Irán, el primer ministro paquistaní afirmó en un discurso televisado que "en este mismo momento en que les hablo, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para resolver los asuntos que aún quedan pendientes".

Como parte de estas gestiones ante el estancamiento en Islamabad, fuentes gubernamentales confirmaron a EFE que Sharif viajará a Arabia Saudí en las próximas 48 horas.

Según detallaron, Pakistán ha elevado sus esfuerzos "a un nivel superior", garantizando que mantienen el contacto constante con ambas partes y los canales de diálogo abiertos.

Asimismo, las fuentes también informaron a EFE de que el Gobierno de Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

Después del primer encuentro

El mandatario destacó que el encuentro de este fin de semana en Islamabad le dio a Pakistán la oportunidad de "convertir las amenazantes nubes de guerra en una paz duradera".

El "principal obstáculo" del diálogo fue el programa de enriquecimiento de uranio iraní, según reveló a EFE un funcionario de seguridad paquistaní.

La delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance, marcó como línea roja la cancelación total de este programa, incluso para "uso civil". Como contraoferta, Teherán propuso ceder a cambio del control total del estrecho de Ormuz, una condición que Washington rechazó tajantemente.

Shehbaz recordó que lograr el fin de las hostilidades siempre lleva tiempo comparando la situación con grandes pactos históricos, como los de Oslo o Ginebra, que "tardaron meses o incluso años en cerrarse".