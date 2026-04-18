Irán impone nuevas restricciones en el estrecho de Ormuz tras tensiones con EE.UU.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes del mundo para el comercio de energía. ( FUENTE EXTERNA )

Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

"El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas", anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El vocero castrense afirmó que el control del estrecho ha regresado a su estado anterior, lo que implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Zolfagari aseveró que Teherán había permitido previamente el paso "limitado y gestionado" de algunos buques petroleros y comerciales como "gesto de buena fe" en el marco de las negociaciones, medida que, dijo, ha decidido revertir por la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Washington.

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", sostuvo.

Advertencias de Irán

Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar "afirmaciones falsas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz.

"Con estas mentiras no ganaron la guerra, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", aseveró Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.

El dirigente iraní señaló además que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a "rutas designadas" y con "autorización de Irán".

Trump dijo el viernes en la anoche, en un discurso en Arizona, que el estrecho está "completamente abierto" para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó estas declaraciones en una entrevista con la televisión estatal, y aseguró que el uranio no saldrá del país.