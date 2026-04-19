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Netanyahu dice que la guerra con Irán no ha terminado: "¿Quién sabe qué traerá mañana?"

Dijo que en cualquier momento podrían producirse "nuevos acontecimientos"

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    Netanyahu dice que la guerra con Irán no ha terminado: ¿Quién sabe qué traerá mañana?
    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. (FUENTE EXTERNA)

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado aún" y que en cualquier momento podrían producirse "nuevos acontecimientos", a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos y la República Islámica.

    "¿Quién sabe qué traerá mañana, o pasado mañana?", dijo el mandatario durante una ceremonia en Jerusalén junto al presidente de Argentina, Javier Milei, que llegó a Israel este domingo.

    Netanyahu bromeó con que cada vez que Milei visita el país "algo grande pasa": "No le avisé la última vez", dijo entre risas, aludiendo a que el líder argentino estuvo de visita en Israel en junio de 2025 volvió a Argentina la noche en que Israel dio comienzo a la guerra de doce días con Irán.

    • "Pero estoy convencido de que, gracias a la claridad moral que caracteriza nuestra alianza —nuestra gran alianza con Estados Unidos-, lograremos nuestros objetivos y llevaremos más luz y más esperanza a los pueblos libres del mundo", continuó.

    Las bromas del mandatario israelí se producen a pocos días del final de la tregua de dos semanas pactada por Estados Unidos e Irán para negociar una paz duradera tras los 40 días de guerra regional en los que también participó Israel.

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