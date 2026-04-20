Israel volverá a cerrar los pasos de ayuda humanitaria en Gaza durante festivos nacionales

Palestinos observan la llegada de camiones que transportan ayuda humanitaria a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras cruzar el paso fronterizo de Rafah desde Egipto, el 1 de febrero de 2026. ( AFP )

Israel anunció este lunes que los cruces de entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza permanecerán cerrados mañana martes y el miércoles con motivo de sus festivos nacionales; lo que dificultará aún más la situación de unos dos millones de palestinos, la mayoría desplazados.

"Les informamos de que los pasos fronterizos entre Israel y la Franja de Gaza permanecerán cerrados este martes y miércoles (21 y 22 de abril) con motivo del Día Nacional de los Caídos y del Día de la Independencia de Israel", recoge el comunicado del Cogat, el órgano militar israelí que administra los territorios palestinos ocupados.

Cogat apuntó que, pese al cierre, sí que continuarán las labores de recogida de la ayuda humanitaria que ya se encuentre en Gaza, pero no que entrará nuevo cargo.

Este órgano militar ya clausuró los cruces fronterizos de Gaza, que Israel controla en su totalidad, durante los dos festivos de la Pascua judía a principios de abril.

Cerrado desde inicio de la guerra

También los cerró desde el inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero, durante dos días, salvo el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto y el único por donde se realizan evacuaciones médicas de palestinos, que solo reabrió el pasado 18 de marzo.

El Cogat sostiene que permiten la entrada de unos 600 camiones de ayuda humanitaria a Gaza al día, si bien solo unos 120 de ellos son de agencias humanitarias mientras que el resto es cargo comercial, que la mayoría de gazatíes no puede permitirse.