El presidente libanés dice que las negociaciones con Israel serán sin intermediarios

El presidente libanés, Joseph Aoun (d), se reunió el pasado jueves con el ministro de Estado británico para los Asuntos del Medio Oriente, Hamish Nicholas Falconer, en Beirut, Líbano. ( EFE )

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, anunció este lunes que su país asumirá de forma directa las negociaciones bilaterales con Israel a través de una delegación encabezada por el veterano diplomático libanés Simon Karam, y rechazó la participación de otros actores como intermediarios o en representación del Líbano.

"El Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam, y nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano", dijo Aoun durante un encuentro con una delegación del partido libanés Frente de Soberanía en Beirut, según un comunicado de la Presidencia.

El mandatario precisó que el objetivo de estas conversaciones es "detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las zonas meridionales y desplegar al Ejército libanés en la frontera sur internacionalmente reconocida".

Indicó que, durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, éste expresó "su plena comprensión y disposición" ante las demandas de Beirut e intervino ante Israel para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso negociador.

"Estas negociaciones pondrán fin a la situación anómala y restablecerán la autoridad y la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio, especialmente el sur", subrayó Aoun, quién pidió "el más amplio apoyo nacional" para que el equipo negociador libanés.

Por último, destacó que estas conversaciones son "independientes de cualquier otra", y que el Líbano se enfrenta a dos opciones claras: "o la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin y lograr una estabilidad sostenible".

Reacciones internas y contexto del conflicto

"Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano", concluyó.

El diputado libanés George Okais, presente en la reunión con Aoun, consideró que "la raíz de la crisis en el Líbano reside en las armas de (el grupo libanés chií) Hizbulá", que se opone a las conversaciones y lanza cohetes y proyectiles contra Israel desde el 2 de marzo en apoyo a Irán en su guerra con Estados Unidos y el Estado judío.

Según este parlamentario, cuyo partido es opositor a la formación chií, el hecho de que Hizbulá porte armas "obstaculiza el funcionamiento del Estado e impide que este las monopolice".

Desde el 2 de marzo cerca de 2,300 personas han muerto por la ofensiva militar y la invasión terrestre israelí contra el Líbano, que desplazó a más de un millón de personas.

El anuncio del presidente libanés se produce en el marco de los esfuerzos impulsados por Washington para consolidar el alto el fuego vigente desde el jueves, 16 de abril, y avanzar hacia un acuerdo más amplio que restaure la soberanía libanesa en el sur del país.