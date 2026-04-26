El Gobierno de Israel nombra a su primer embajador en Somalilandia

El Gobierno de Israel aprobó este domingo el nombramiento de su primer embajador en Somalilandia, territorio que reconoció como Estado independiente en diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer país en hacerlo.

Según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores israelí, el representante de la legación diplomática será Michael Lotem, que fue embajador de Israel en Kenia hasta agosto de 2025.

Su nombramiento fue propuesto hace dos semanas por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu lo hizo efectivo este domingo, indicaron las mismas fuentes.

Reconocimiento de Somalilandia por Israel

La decisión se produce después de que Israel aceptara el pasado febrero el nombramiento de Mohamed Haji como primer embajador en Israel de Somalilandia, la región separatista de Somalia.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Cuando se supo de la intención de nombrar a Lotem como embajador israelí en Somalilandia, la Unión Africana (UA) expresó su "profunda preocupación" y "condenó" este hecho, apelando a su "respeto inquebrantable" por "la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia".

Somalilandia

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960 y situado en un lugar estratégico, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia (de la que se separó en 1991).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas como Al Shabab y señores de la guerra.