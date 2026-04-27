Putin asegura a Araqchí que Rusia hará todo para que la paz llegue a Irán lo antes posible

El presidente ruso Vladimir Putin (derecha) estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi durante su reunión en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo, Rusia. ( EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY / POOL )

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Oriente Medio.

"Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue lo antes posible. Usted conoce bien nuestra postura", dijo el mandatario durante el encuentro celebrado en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo.

Putin, que ha calificado de agresión los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, añadió: "Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía".

Además, recordó que la semana pasada recibió un mensaje del líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, por lo que pidió al ministro que le transmitiera "las más sinceras palabras de agradecimiento" y "confirmar que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas".

Mejores deseos a Putin

Por su parte, Araqchí aseguró que tanto Jameneí como el presidente, Masud Pezeshkian, le pidieron encarecidamente que transmitiera "sus mejores deseos" al líder ruso.

"Estamos agradecidos por su postura firme y sólida en apoyo de la República Islámica de Irán", señaló, e insistió en dar las gracias a su interlocutor por sus condolencias por la muerte del anterior ayatolá, Alí Jameneí, y el apoyo a la elección de su hijo Mojtaba como sucesor.

El jefe de la diplomacia iraní destacó que, "como usted bien ha dicho, el pueblo iraní demostró al mundo que gracias a su resistencia, coraje y espíritu ha podido luchar exitosamente contra los ataques y la agresión estadounidense".

"Irán resistió y seguirá resistiendo", agregó.

Además, subrayó que para Teherán "las relaciones ruso-iraníes significan una asociación estratégica al máximo nivel y seguiremos por ese camino", por lo que la cooperación bilateral se desarrollará "independientemente de lo que ocurra".

En la reunión también participaban el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, y el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov.